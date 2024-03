Borsa: Milano in calo con Poste e Moncler, vola Terna

Piazza Affari inizia la seduta in leggero calo (-0,04%), al pari delle altre Borse europee, con gli investitori in attesa di sapere se le Dot Plot della Fed confermeranno le previsioni di tre tagli dei tassi nel 2024.

Sul listino milanese scivola Poste (-3,6%) dopo l'annuncio dei target del piano industriale, seguito da Moncler (-1,6%) Brunello Cucinelli (-1,5%) e, fuori dal Ftse Mib, da Ferragamo (-2,8%) che risentono delle vendite innescate sul comparto del lusso dopo il profit warning di Kering. Fiacche anche Interpump (-1,1%), Pirelli (-1%), Eni (-0,8%) e Campari (-0,8%).

Dall'altra parte del listino scatta Terna (+4,5%), promossa da diversi analisti, tra cui Equita e Goldman Sachs, dopo il piano strategico, mentre non si arrestano gli acquisti sulle banche, con Banco Bpm (+1,4%), Bper (+0,6%) e Mps (+0,7%) ancora in luce. Bene Snam (+1,2%) e Leonardo (+0,6%), acquisti anche su Tim (+0,7%) sulle attese di una sfida in assemblea per la guida del gruppo di tlc dopo che Merlyn ha rivelato di possedere una quota dello 0,5%, sufficiente per la presentazione di una lista.





