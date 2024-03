Le Borse europee chiudono contrastate in vista delle decisioni della Fed, in arrivo in serata. Gli analisti ritengono che la banca centrale statunitense lascerà i tassi d'interesse invariati. Sale intanto la fiducia dei consumatori dell'eurozona. Sul fronte valutario l'euro scende a 1,0860 sul dollaro.

In calo Parigi (-0,48%), salgono Francoforte (+0,15%) e Madrid (+0,44%), piatta Londra (-0,01%).



