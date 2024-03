Trenord ha assunto 254 persone nel 2023, 120 sotto i 30 anni

Trenord ha assunto 254 persone nel 2023, di cui 120 con meno di 30 anni. Lo annuncia la compagnia ferroviaria regionale della Lombardia controllata pariteticamente da Ferrovie Nord Milano (Fnm, 57,57% regione Lombardia) e dal gruppo Fs tramite Trenitalia, L'organico della società ferroviaria raggiunge così 4.720 persone, con 25 differenti nazionalità rappresentate.

Dei nuovi ingressi, che hanno interessato persone di 7 differenti nazionalità, il 74% lavora a bordo treno, o come capotreno (36%) o come macchinista e manovratore (38%). Le restanti assunzioni hanno riguardato altre aree, tra cui Commerciale e Assistenza, It, Data Management e Audit.

"Dopo l'assunzione - spiega Trenord - tutti i nuovi dipendenti hanno seguito un percorso di 'onboarding' (inserimento, ndr) con l'obiettivo di guidare le risorse a conoscere non solo la propria area operativa, ma anche le altre direzioni e la progettualità aziendale, per un inserimento strutturato".



