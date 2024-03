Terna chiude il 2023 con un utile di 885 milioni, +3,3%

Terna ha chiuso l'esercizio 2023 con un utile netto in crescita del 3,3% a 885,4 milioni di euro.

I ricavi sono cresciuti del 7,5% a 3,18 miliardi di euro e il margine operativo lordo del 5,3% a 2,16 miliardi. In crescita dell'8% il dividendo 33,96 centesimi. Il gruppo ha approvato il Piano al 2028 con investimenti complessivi per 16,5 miliardi e ricavi a 4,6 miliardi a fine periodo. Previsto un utile per azione a 49 centesimi di euro nel 2024 e 55 nel 2028 con una crescita media annua di circa il 5%.



