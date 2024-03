'Sprechiamo 151 miliardi di litri d'acqua con il cibo'

Ogni anno con il cibo sprecato gettiamo 151,469 miliardi di litri d'acqua in Italia, ovvero oltre 302 miliardi di bottiglie da mezzo litro, che permetterebbero di fare oltre 4 volte il giro del mondo, se affiancate l'una all'altra. Quantificando il dato in costo delle utenze idriche domestiche, lo spreco d'acqua in Italia vale 395,835 milioni euro. La stima è dell'Osservatorio internazionale Waste Watcher, che ha fatto il calcolo partendo dal report italiano 2024 sulla quantità di cibo sprecato (566,3 grammi pro capite a settimana) in vista della Giornata mondiale dell'acqua che ricorre il 22 marzo.

Tutta la produzione italiana di acqua in bottiglia, aggiunge la nota, si attesta a 14,5 miliardi di litri, ed è quindi quasi 10 volte inferiore all'impronta idrica dello spreco alimentare domestico in Italia.

"La crisi climatica - spiega il direttore scientifico dell'Osservatorio Waste Watcher Andrea Segrè - impone a ciascuno di noi comportamenti responsabili nella gestione del cibo così come nell'utilizzo dell'acqua nel nostro quotidiano. Il settore primario usufruisce del 60% delle acque dolci utilizzate dall'uomo, che successivamente finiamo per sprecare, l'acqua è dunque un costo indiretto del cibo gettato.

Attraverso l'app Sprecometro, oltre al monitoraggio in grammi dello spreco alimentare individuale e collettivo, possiamo avere la stima della nostra impronta idrica, che varia in base a quale e quanto prodotto viene sprecato. Senza consapevolezza non potremo raggiungere l'obiettivo di dimezzare lo spreco alimentare entro il 2030, come recita il target 12.3 dell'Agenda 2030 dell'Onu".



