Sala, 'vorrei mettere autovelox, riforma Salvini lo impedisce'

"Mi piacerebbe" mettere autovelox sui viali della città "ma la riforma del codice della strada che sta portando avanti il ministro Matteo Salvini dice che per avere l'autorizzazione c'è una procedura molto complessa, che passa dal ministero e che deve essere certificata dalla incidentalità degli anni precedenti". Lo ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala durante la diretta social con i cittadini dedicata alla manutenzione stradale, rispondendo a una domanda sul perché il Comune non mette autovelox sui viali.

"Io voglio fare una serie di strade con un limite di 30 all'ora, quelle per esempio dove si affacciano le scuole - ha concluso -. Ma non possiamo mettere gli autovelox per controllare la velocità per quello che dice il nuovo codice della strada, quindi stiamo combattendo".



