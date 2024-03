Ilaria Romagnoli entra in Banca Investis

Ilaria Romagnoli è la nuova Head of Asset Management di Banca Investis (ex Banca Intermobiliare) e ceo di Symphonia sgr. Economista di formazione, Ilaria Romagnoli vanta un'esperienza decennale nel settore bancario e finanziario. Fino al 2020 era ceo&Head of Italy Wealth Management in Rothschild Wealth Management Italy Sim. E' consigliere indipendente di Tim e nel 2022 è entrata a far parte del Cda di Banca Generali.

'L'ingresso di Ilaria Romagnoli nel nostro team segna un momento cruciale per noi, sottolineando l'importanza dell'asset management come fulcro dello sviluppo dell'intero gruppo. La sua presenza contribuirà anche a potenziare ulteriormente la nostra offerta al cliente, soprattutto alla luce del recente lancio di Opera, la nuova linea di gestione patrimoniale di Symphonia SGR' sottolinea Stefano Vecchi, ceo di Banca Investis.



