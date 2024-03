Fisco: addio file, il 90% dei servizi su appuntamento o sul web

Addio file interminabili e levatacce per prendere un numeretto e affrontare una pratica fiscale. L'Agenzia delle Entrate punta quest'anno a fornire il 90% del propri servizi su appuntamento. Crescerà anche la quota di utilizzo dei servizi telematici rispetto al totale: sarà dell'87% quest'anno per poi salire fino all'89% nel 2026. E' questa - secondo quanto l'ANSA è in grado di anticipare - l'indicazione contenuta nel Piano integrato di Attività e Organizzazione 2024-46 messo a punto dall'agenzia fiscale. Nel miglioramento dei rapporti con il contribuente è l'erogazione dei rimborsi Iva entro 75 giorni o l'impegno a diffondere il 95% dei documenti interpretativi (circolari e risoluzioni) almeno 60 giorni prima dell'applicazione.





320mila controlli sostanziali nel 2024

Un totale di 320mila controlli sostanziali in un anno per verificare le imposte dirette, l'iva, i vari crediti d'imposta ai quali si aggiungono 65-75mila contribuenti sottoposti ad analisi insieme alla Guardia di Finanza. E' - secondo quanto l'ANSA è in grado di anticipare - quanto prevede sul fronte del contrasto all'evasione il Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell'Agenzia delle Entrate che stima incassi per 11,1 miliardi nel 2024, 11,2 miliardi nel 2025 e 11,3 miliardi nel 2024. Nel Piano un miglioramento della qualità delle accertamenti e una spinta agli adempimenti spontanei e alla compliance con i contribuenti.

Spinta su precompilate, target 25,1 milioni

L'adozione di nuova nuova procedura 'guidata' con domande semplici darà una nuova spinta alle dichiarazioni fiscali precompilate. L'Agenzia delle Entrate - secondo quanto l'ANSA è in grado di anticipare - stima che quest'anno saranno 24,5 milioni i contribuenti che la utilizzeranno per crescere fino ai 25,1 milioni del 2026. I contribuenti che fanno da soli l'invio - è scritto nel proprio Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-26 - saranno 4,7 milioni nel 2024, 4,9 nel 2025 e 5,1 nel 2026. Ma ad utilizzare il modulo già compilato (nel quale i dati inseriti sono pari in media all'87-90% di quelli totali) ci sono anche 19,8 milioni di intermediari quest'anno e 20 milioni dal prossimo anno.

