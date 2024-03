Sesa sale al 51% del capitale di Analysis

Sesa - gruppo specializzato nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, quotata all'Euronext Star della Borsa di Milano, è salita dal 15 al 51% del capitale di Analysis, "consolidando così le proprie competenze di digitalizzazione e sostenibilità a supporto delle esigenze di evoluzione digitale del Made in Italy". Lo rende noto un comunicato, nel quale si specifica che l'operazione è stata effettuata tramite Var Group.

Analysis ha sede a Castel Maggiore (Bologna) e conta un organico di 29 dipendenti, ricavi per circa 2,2 milioni (a fine 2023) e un Ebitda margin del 20%. La società sviluppa soluzioni software per la digitalizzazione dei processi aziendali, in particolare per la gestione della sostenibilità e della compliance.



