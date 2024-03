Borsa: l'Europa cauta con Wall Street, spread stabile a 123

Le Borse europee si muovono all'insegna della cautela con l'avvio di Wall Street, limando leggermente l'andamento della prima parte della seduta L'indice d'area, Stoxx 600, guadagna un quarto di punto percentuale con l'immobiliare in evidenza. Acquisti anche sul tech e sull'energia, deboli i farmaceutici.

Milano cede lo 0,15% e perde i 34mila punti con la corsa di Diasorin (+2,25%) da una parte e, dall'altra, le vendite su Iveco (-3,5%) e Nexi (-3%). Allo stacco della cedola Eni (-0,4%) ed StM (+0,08%). Francoforte guadagna lo 0,12%, Parigi è marginale a -0,03%. Londra segna invece un +0,14%.

Lo spread tra Btp e Bund è stabile in flessione a 123 punti con il rendimento del decennale italiano sotto il 3,68%. Per le commodity il gas resta sopra i 28 euro in rialzo del 5,5 euro.

Sale anche il petrolio con il wti sopra 81 dollari al barile (+0,4%) e il brent a 85,6 dollari (+0,3%). Stabile nei cambi con l'euro che scambia a 1,0889 dollari



