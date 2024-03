Incentivi per lo sviluppo del biogas, Pichetto firma il decreto

"Un contributo in conto capitale, pari a un massimo del 65% delle spese e fino a seicento mila euro, rivolto a imprese e progetti di investimento che vogliano promuovere lo sviluppo del biogas e azioni per l'efficienza in agricoltura". E' quanto prevede - spiega il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica il decreto ministeriale Pratiche Ecologiche firmato dal ministro Gilberto Pichetto. Il provvedimento, ora trasmesso alla Corte dei Conti, "servirà a raggiungere l'obiettivo del PNRR per il quale sono stanziati 193 milioni. Le risorse sono indirizzate per il 40% al sud, con 77,2 milioni destinate alle Regioni del Mezzogiorno, e la restante parte nel centro-nord". Il decreto - commenta il ministro - "caratterizza ancor di più il settore agricolo come alleato verso i nostri obiettivi energetici e climatici. Lo sviluppo del biogas e del biometano, assieme alle migliori pratiche agricole ci devono aiutare a vincere la sfida energetica, incidendo in maniera trasversale e positiva sulla salvaguardia di aria, acqua e suolo".



