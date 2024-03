Wall Street si allinea con la Fed, tre tagli dei tassi nel 2024

Wall Street si allinea con la Fed. Dopo aver scommesso per mesi che la banca centrale americana avrebbe tagliato sei o sette volte i tassi di interesse quest'anno, gli investitori si arrendono all'idea che le riduzioni del costo del denaro saranno tre, come indicato dalla Fed. A convincere Wall Street sono stati i recenti dati sull'inflazione e sui prezzi alla produzione che hanno mostrato come le pressioni inflazionistiche persistono e non accennano a mollare la presa, aprendo la strada a un possibile scenario di stagflazione. Un primo taglio dei tassi di interesse, secondo le nuove stime, potrebbe arrivare in luglio: le chance di un riduzione a giugno sono solo una su tre mentre lo scorso mese un taglio era dato al 100%.



