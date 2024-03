Nasce Essiccatoi Fvg, potenziale cerealicolo da 2 mln quintali

Si è costituita una nuova aggregazione che ha dato vita al più importante operatore di raccolta, stoccaggio e distribuzione di cereali: è la società Essiccatoi Fvg, in cui sono confluite quattro cooperative: Granaio Friulano, Bozzoli, Torre Natisone e Torricella.

Essiccatoi avrà in dotazione 8 impianti, per 22 colonne di essiccazione e una produzione potenziale di 113mila quintali giornalieri con una capacità di stoccaggio di 2 milioni di quintali e 9 centri di raccolta. Tutte le sedi sono dotate di impianti fotovoltaici (totale di quasi duemila kwatt/ora di energia prodotta), più un impianto di biogas (Torricella), con una potenza di quasi mille kwatt/ora, in cui saranno convogliati tutti i cereali non idonei del network.

Il nuovo soggetto che opererà sul mercato già in questa annata agricola con le sue capacità sarà in grado di coprire 60% della produzione cerealicola regionale. Le colture di cereali coprono il 70% della superficie agricola del Fvg. Nel 2022 si erano fuse le cooperative Vieris e Morenica diventate Granaio Friulano e dotate assieme di tre impianti (Fagagna, Castions di Strada e Lauzacco).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA