Borsa: Milano senza direzione con l'Europa, scivola Cucinelli

Piazza Affari in linea con gli altri listini azionari europei conferma l'avvio incerto: tutti i mercati oscillano attorno alla parità, con gli operatori che guardano all'inflazione alla produzione negli Usa, più elevata delle attese, un dato che potrebbe ritardare il taglio dei tassi da parte della Federal Reserve.

In attesa di segnali più chiari anche il settore dei titoli di Stato, con lo spread Btp-Bund che oscilla attorno ai 128 punti e il rendimento del prodotto del Tesoro al 3,7%. Piatto l'euro sul dollaro a quota 1,088.

Tra i titoli principali di Piazza Affari, il più debole è ampiamente Brunello Cucinelli, che scende del 5% a 110,5 euro dopo i conti resi noti alla vigilia a mercati chiusi e con un utile sotto le stime degli analisti. Deboli Moncler e Amplifon (-1%), piatta Tim, in rialzo di un punto percentuale Bper e Stellantis. Acquisti più consistenti su Mps (+2,3%) e Iveco, che cresce del 2,6%.



