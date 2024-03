Borsa: l'Europa prova rialzo in attesa Fed e Bce, Milano +0,5%

Pochi spunti nella prima parte della giornata delle Borse europee, con i listini che comunque provano a salire di qualche frazione sempre in attesa di segnali un po' più chiari da parte della Banca centrale europea e dalla Federal reserve sui tempi di riduzione dei tassi.

La Borsa migliore è quella di Madrid che cresce di un punto percentuale, seguita da Milano in rialzo dello 0,5%. In aumento dello 0,3% Parigi e Francoforte, con Londra in crescita dello 0,1%. Piatta Amsterdam. Lo spread tra Btp e Bund rimane calmo sui 126 punti base, con il rendimento del prodotto del Tesoro al 3,7%.

Nel settore energia, in aumento dell'1,5% il prezzo del gas a 26,4 euro al Megawattora, con il petrolio che prova a tenere quota 80 dollari al barile.

In questo quadro, in Piazza Affari il titolo peggiore resta Brunello Cucinelli (-4%) dopo i conti, mentre Tim sale del 2,7% a 0,23 euro nel giorno in cui inizia il road show che vede l'amministratore delegato Pietro Labriola impegnato a convincere analisti e investitori della bontà nuovo piano. Nel settore sempre bene Vodafone che sale del 3% dopo la vendita delle attività italiane a Swisscom (+2,5%).

Nel listino principale di Milano in aumento di oltre il 3% Saipem e del 5% il 'volatile' Mps a 4,2 euro.



