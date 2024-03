Borsa: l'Asia debole su calo prezzi case in Cina, scivola Seul

Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico generalmente in calo guardando anche a Wall street e all'inflazione alla produzione negli Usa, più elevata delle attese, un dato che potrebbe ritardare il taglio dei tassi della Federal Reserve.

Pesa anche il continuo e sempre più veloce calo dei prezzi delle case in Cina, con la Borsa di Hong Kong che cede l'1,8% e Seul che ha perso l'1,9%. Deboli Sidney (-0,5%) e Tokyo, che ha ceduto lo 0,2%. In chiusura Shanghai e Shenzhen hanno invertito la rotta e salgono di qualche frazione di punto.

Incerti i future sull'avvio dei listini azionari europei.





