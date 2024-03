La Borsa di Hong Kong è in brusca correzione in avvio di seduta in scia al dato sui prezzi alla produzione Usa, che hanno alimentato i dubbi sul taglio a breve dei tassi da parte della Federal Reserve: l'indice Hang Seng cede nelle prime battute l'1,20%, scivolando a 16.758,36 punti.

Il Composite di Shanghai perde invece lo 0,20% a 3.032,14, mentre quello di Shenzhen cede lo 0,30% a quota 1.752,78.





