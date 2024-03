A Trento i delegati del G7, focus su intelligenza artificiale

Sono arrivate a Trento le delegazioni per la seconda giornata della riunione dei ministri dell'industria, tecnologia e digitale del G7. L'incontro, presieduto dal ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e dal sottosegretario a l'innovazione tecnologica e transizione digitale Alessio Butti, si tiene a Palazzo Geremia, sede di rappresentanza del Comune di Trento. Per l'occasione la città è blindata, con presidi delle forze dell'ordine nei principali punti di accesso del centro storico e intere zone interdette sia al traffico veicolare, sia ai pedoni.

Dopo la prima giornata a Verona, durante la quale i delegati dei governi dei sette paesi che compongono il forum del G7 si sono confrontati sull'accelerazione dell'impiego dell'intelligenza artificiale nel sistema economico, sulla sicurezza degli ecosistemi digitali e sullo sviluppo digitale, a Trento i temi di confronto riguardano l'"Intelligenza artificiale per la pubblica amministrazione" e sul "Processo di Hiroshima sull'intelligenza artificiale". La giornata prevede poi l'adozione di una dichiarazione congiunta e due conferenze stampa conclusive.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA