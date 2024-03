Webuild nel 2023 batte le stime, ricavi a 10 miliardi

Il gruppo Webuild chiude il 2023 con risultati ai massimi storici che superano nettamente la guidance per l'anno. I ricavi si attestano a 10 miliardi, in crescita del 22% rispetto agli 8,16 miliardi dell'esercizio precedente. L'utile netto raddoppia a 236 milioni, rispetto i 118 milioni del 2022.

Il margine operativo lordo (Ebitda) cresce del 43% a 819 milioni. Il Consiglio di amministrazione propone all'assemblea, convocata per il 24 aprile, un dividendo di 0,071 euro per azione ordinaria, in crescita del 25% rispetto al 2022, e di 0,824 euro per ciascuna azione di risparmio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA