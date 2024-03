Snam chiude il 2023 con ricavi in crescita a 3,87 miliardi

Snam chiude il 2023 con ricavi in crescita del 16,8% a 3,87 miliardi di euro. L'utile netto adjusted di gruppo è pari a 1,168 miliardi (+0,4%), mentre il margine operativo lordo aumenta dell'8% a 2,4 miliardi. Gli investimenti segnano una crescita del 13,9% a 2,194 miliardi, di cui 1,7 miliardi di euro di investimenti tecnici (+31,3% rispetto al 2022). Il debito si assesta a 15,27 miliardi (rispetto ai 11,9 miliardi al 31 dicembre 2022), inferiore alla guidance. Il dividendo è in aumento del 2,5% a 0,2820 euro per azione (in linea con la politica dei dividendi prevista dal piano strategico 2022-2026).

Snam conferma gli obiettivi finanziari per il 2024, che vedono investimenti pari a 2,9 miliardi di euro (di cui 2,7 miliardi di euro in ambito infrastruttura gas e 0,2 miliardi di euro in ambito transizione energetica), un margine operativo lordo a 2,7 miliardi, un utile netto a circa 1,18 miliardi e un livello di debito netto pari a circa 17,6 miliardi. Attesa anche una Rab tariffaria pari a 23,8 miliardi





