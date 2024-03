Qonto lancia Finpal, spazio di dialogo su gestione finanza

"Uno spazio di dialogo chiaro, diretto e soprattutto qualificato, dove gli utenti possono discutere, approfondire e ricevere consigli su temi finanziari specific" sulla gestione finanziaria. Così Qonto definisce Finpal, la nuova piattaforma lanciata con " l'obiettivo di semplificare la complessità della gestione finanziaria".

Finpal, sottolinea una nota, nasce per rispondere alle esigenze di chi fa impresa, offrendo un luogo di scambio, approfondimento e supporto professionale.

"L'obiettivo di Finpal è quello di condividere apertamente la conoscenza e creare una vasta rete di risorse dedicate alle finanze aziendali, per permettere a ogni imprenditore di superare gli ostacoli e raggiungere i propri obiettivi.

La piattaforma non si limita a essere un semplice forum di discussione, ma offre la possibilità di condividere metodi di gestione efficaci, scoprire strategie vincenti e partecipare a Finpal Masterclass, veri e propri incontri di approfondimento per arricchire le proprie competenze e creare opportunità di networking".



