Patuelli,crescono i rischi, banche rafforzino il patrimonio

"I rischi, anche internazionali, sono nuovamente cresciuti: vi sono nuovi sintomi di deterioramento del credito che necessitano di ulteriori prudenziali accantonamenti per il rafforzamento anche prospettico della solidità patrimoniale delle banche, premessa di economia solida". Lo afferma il presidente dell'Abi Antonio Patuelli nella Lectio Magistralis "Etica, economia e prospettive bancarie in Italia" nella sede di Brescia dell'università Cattolica secondo cui "le banche non hanno rendite di posizione e vengono da anni difficilissimi cui hanno fatto e fanno fronte con grandi aumenti di capitale, accantonamenti e ristrutturazioni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA