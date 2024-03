Inps, 'pagamento Adi di marzo sospeso senza nuovo Isee'

Il pagamento dell'Assegno di inclusione di marzo sarà sospeso se non si presenta il nuovo Isee riferito al 2024. Lo chiarisce l'Inps con un messaggio nel quale ricorda che domani, 15 marzo verranno disposti i primi pagamenti per i nuclei familiari beneficiari dell'Adi che hanno presentato domanda entro il mese di febbraio 2024, con esito positivo dell'istruttoria e con Patto di attivazione digitale sottoscritto. I nuclei familiari che hanno già ricevuto i pagamenti nei mesi precedenti, qualora permangano i requisiti per il diritto all'assegno di inclusione, spiega, riceveranno il pagamento della mensilità spettante il giorno 27 del mese di marzo.

"A decorrere dai rinnovi del mese di marzo - sottolinea l'Inps - verrà inoltre verificata la presenza dell'Isee 2024.

Pertanto, fermo restando l'esito delle verifiche effettuate nei due mesi precedenti sulla base di un Isee vigente al 31 dicembre 2023, nel caso in cui non sia ancora disponibile la nuova attestazione Isee per il 2024, la prestazione verrà sospesa in attesa dell'attestazione Isee 2024".



