Tra il ministro Adolfo Urso e la vicepresidente della Commissione europea e Commissario per la concorrenza, Margrethe Vestager, al G7 Industria di Verona e a margine in un incontro bilaterale, non si è parlato di dossier italiani, come l'ex Ilva o Ita. Il confronto è stato solo sui temi al centro della riunione ministeriale del G7 su industria, tecnologia e digitale. Il ministro lo ha chiarito rispondendo ad una domanda durante la conferenza stampa che conclude i lavori di oggi a Verona.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA