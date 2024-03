Euro stabile all'avvio di giornata dove scambia a 1,0938 sul dollaro. In Asia i mercati guardano alla fine della politica dei tassi zero in Giappone che sarà annunciata la prossima settimana. Lo Yen comunque oggi passa di mano a 147 sul dollaro, senza grandi variazioni, sebbene diversi analisti stimano che possa apprezzarsi sul dollaro nel 2024 e finire l'anno in una 'forchetta' fra 136 e 140.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA