JPMorgan è stata multata per 348 milioni di dollari dalle autorità americane per carenze nei suoi programmi di sorveglianza sul trading, che l'hanno portata a non monitorare la condotta dei suoi dipendenti e dei suoi clienti.

L'Office of the Comptroller of the Currency ha imposto alla banca una sanzione da 250 milioni mentre la Fed ha imposto una multa da 98 milioni.



