Pichetto, sulle Case green sono stati fatti passi avanti

Sulla direttiva Case green Gell'Ue, approvata ieri, "rispetto a come si era messa nella prima proposta dell'Unione europea, devo dire che molti passi avanti sono stati fatti. E' stato tolto il vincolo al 2030 in classe D, sono stati deti tempi più lunghi, si è passati dal vincolo individuale al vincolo di Stato. Certamente alcuni step di vincolo al 2030 e al 2040 sono di difficile raggiugimento per il nostro paese, per le caratteristiche immobiliari del nostro paese, con immobili datati e diffusi sul territorio, e per la proprietà diffusa. L'intervento va valutato con molta cautela".

Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, a margine del Forum della intermodalità sostenibile a Roma.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA