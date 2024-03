Pichetto, litio dai fanghi di Campi Flegrei e Basso Lazio

"I Campi Flegrei e alcune aree del Basso Lazio hanno fanghi dai quali si può ricavare il litio". Lo ha detto il ministro dell'Ambiene della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, al Forum Intermodalità sostenibile a Roma.

"La prima fonte di minerali critici in Italia è il riciclo dei Raee - ha spiegato il ministro -. Ma abbiamo anche qualche giacimento, e l'Ispra sta facendo una mappatura dei luoghi nel paese dove si possono estrarre queste materie prime. Il litio per le batterie in particolare si può ricavare da fonti geotermiche e parageotermiche".



