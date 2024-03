Marcegaglia: 'Competitività imprese sia tema centrale al G7'

"Chiederemo al G7 di impegnarsi insieme in un patto che deve andare oltre la mera cooperazione" tra imprese e Governi, dice Emma Marcegaglia come B7 Chair. Un patto, chiede ai Governi del G7, "che deve essere incentrato sulla competitività dell'industria, che è il motore della crescita, dell'occupazione e della prosperità. Le politiche industriali sono la leva più potente che i ministri del G7 possono attivare a beneficio di tutti. Devono farlo all'unanimità e in modo coerente".



