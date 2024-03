Chiusura in lieve rialzo per il prezzo del gas, con gli operatori che guardano all'andamento delle temperature ed al livello degli stoccaggi. Ad Amsterdam le quotazioni salgono dello 0,5% a 24,9 euro al megawattora.

Dall'inizio dell'anno si registra una flessione complessiva del 23 per cento.



