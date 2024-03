Borsa: Europa cauta, arrivano le prese di profitto

La seduta di Borsa prosegue in cauto rialzo su tutte le piazze europee anche se essendo arrivate a un livello record sono ora attese le prese di profitto e Londra (-0,01%) è la prima a rallentare. "Stiamo camminando sul ghiaccio sottile" commenta un analista. Parigi sale dello 0,5%, Francoforte si appiattisce (+0,05%), Madrid corre (+1,4%) sostenuta da Inditex e Milano si rafforza (+0,5%) con Leonardo e Azimut che corrono oltre il 2 per cento.

A Piazza Affari una manciata di titoli resta in terreno negativo e l'attenzione è puntata su Erg che, dopo il tonfo in apertura, ora contiene il calo al 3,6%; A2A cede l'1,4% e Nexi l'1,5 per cento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA