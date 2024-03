Bce,cambia il sistema operativo,riflette la nuova politica

La Bce ha concluso la revisione del suo sistema operativo, avviata a dicembre 2022, approvando il nuovo quadro che fissa delle regole diverse per la gestione dei tassi di interesse a breve termine, in linea con le decisioni di politica monetaria e con la normalizzazione del bilancio dell'Eurosistema. La decisione "riconosce i cambiamenti significativi nel sistema finanziario e nella politica monetaria degli ultimi anni", ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde. La Banca centrale europea, nel nuovo assetto che si apre dopo l' 'operational framework' annunciato oggi, fornirà liquidità attraverso un mix di strumenti che include finanziamenti alle banche a tre mesi (Ltro) e "in una fase successiva, operazioni strutturali a lungo termine e un portafoglio strutturale di titoli".



