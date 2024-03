Bcc Iccrea-Sace per finanziare la transizione delle Pmi

Gruppo Bcc Iccrea, per il tramite della capogruppo Bcc Banca Iccrea, e Sace hanno siglato due accordi, per altrettante convenzioni denominate "Green" e "Futuro", finalizzati a sostenere gli investimenti, anche da parte delle Pmi, destinati in particolare alla transizione energetica ed a quella digitale. E' quanto si legge in una nota secondo cui le aziende clienti del gruppo Bcc Iccrea potranno usufruire delle garanzie Sace a fronte di investimenti sostenuti.

Le garanzie sono dedicate alle società di capitali, con focus sulle Pmi, e prevedono in particolare che l'ammontare della garanzia sia pari all'80% del valore del finanziamento per la "Garanzia Green" e al 70% per la "Garanzia Futuro".



