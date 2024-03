Meloni, grazie a Cdp, un miliardo di investimenti per IA

"Il sistema Italia ha bisogno che si parta dai grandi campioni di questa nazione e per questo voglio ringraziare Cdp - e segnatamente Cdp Venture Capital - perché grazie al loro impegno sarà possibile investire un miliardo di euro sull'IA, sia creando un nuovo fondo di investimento specializzato sull'IA, sia usando fondi di investimento già attivi ma che coinvolgono questa tecnologia". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un video al convegno "L'intelligenza artificiale per Italia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA