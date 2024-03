Lo spread Btp-Bund sotto quota 130, minimi da gennaio 2022

Lo spread tra Btp e Bund scende per la prima volta sotto i 130 punti base dall'inizio di febbraio 2022. Il differenziale di rendimento tra i due titoli decennali aggiorna i massimi da oltre due anni, posizionandosi a quota 129 punti base. Il rendimento dei bond italiani, in calo di 4 punti base, scende sotto il 3,6% e si attesta al 3,58% in un contesto positivo per tutti i bond dell'Eurozona, i cui rendimenti sono in lieve ribasso in attesa del dato sull'inflazione americana.





