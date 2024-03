Inps, a gennaio assegno unico a 5,9 milioni di famiglie

A gennaio 2024 hanno ricevuto l'assegno unico e universale per i figli a carico 5.925.153 famiglie per 9.405.684 figli. Lo rileva l'Inps sottolineando che la spesa nel mese è stata di 1.588,7 milioni di euro.

Nell'interno 2023 per la misura sono stati spesi 18.035,5 milioni. L'importo medio per famiglia richiedente a gennaio 2024 è stato di 268 euro mentre l'importo medio dell'assegno per ogni figlio è stato di 169 euro.

Per le 3.099.851 famiglie con un figlio che hanno avuto il beneficio a gennaio l'importo medio è stato di 148 euro, per le 2.282.903 famiglie con due figli l'importo medio è stato di 323 euro mentre per i 4.118 nuclei con sei figli e più l'importo medio è stato di 1.859 euro.



