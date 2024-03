Cortina 2026, Legambiente 'oltre 20 le opere più costose'

"Sono oltre 20 le opere più costose segnalate da Legambiente in vista delle Olimpiadi di Cortina 2026 dalla ong e che "risultano finanziate con importo superiore ai 30 milioni di euro ciascuna. Opere che si dovrebbero realizzare in Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige".

Ad esempio a Cortina, il villaggio olimpico temporaneo di Fiames 30 milioni, Cortina sliding centre 80 milioni-124,7 milioni; ma anche in Lombardia la variante Trescore-Entratico per 186,3 milioni, o in Trentino lo stadio del salto - trampolino 36,6 milioni. La sostenibilità, secondo Legambiente, "è un miraggio, la crisi climatica incombe con i suoi impatti, e poi ci sono i ritardi nei progetti e nell'avvio dei lavori, rialzi ed extra costi, gare deserte e offerte di impianti oltreconfine, ripiegamenti logistici su strutture più 'light', cantieri non ancora aperti e che con molta probabilità verranno completati a olimpiadi concluse con eredità pesanti per i territori e le loro comunità, oltreché per le casse pubbliche".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA