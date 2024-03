Cingolani, il piano di Leonardo sblocca potenzialità di crescita

Il nuovo piano industriale 2024-2028 "ha definito la strategia per sbloccare il potenziale di crescita del business di Leonardo, portando il gruppo a raggiungere una forte crescita nella top line, una redditività a doppia cifra entro il 2026 e raddoppiare il Focf (flusso di cassa operativo) entro la fine del piano". Così l'a.d. Roberto Cingolani. Il piano prevede di "rafforzare il core business di Elettronica per la Difesa, Elicotteri e Velivoli, confermando il recupero delle Aerostrutture, e sfruttando le opportunità in Cyber e Spazio". Vede ricavi cumulati a 95 miliardi nell'arco del piano con il 6% di crescita media annua.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA