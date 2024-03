Borsa: Milano accelera (+1,2%), migliore in Europa con le banche

Piazza Affari si avvia alla conclusione della giornata in miglioramento insieme alle altre Borse europee, con gli operatori che sembrano guardare soprattutto alla cosiddetta 'shelter inflation' statunitense senza le impennate dei prezzi alimentari registrate il mese precedente.

Milano (Ftse Mib +1,2%) fa meglio di tutti i listini del Vecchio continente grazie soprattutto alla banche, con Londra che segue in rialzo dell'1,1%, mentre Francoforte e Amsterdam salgono di un punto percentuale. In aumento dello 0,8% Parigi e dello 0,6% Madrid.

Bene in Piazza Affari soprattutto Mps (+4,5% a 4 euro), con Bper in aumento di tre punti percentuali. Piatta Tim, in calo di oltre l'1% Iveco ed Erg.

Lo spread Btp Bund resta a 128 punti base sui minimi da quasi due anni, con il rendimento del prodotto del Tesoro al 3,6%.





