Blume (Porsche), 'Nel 2024 porteremo novità entusiasmanti'

Porsche ha chiuso un 2023 in forte crescita, ma la casa di Stoccarda ha ambizioni ancora maggiori, come ha confermato il ceo Oliver Blume presentando i conti 2023.

"Abbiamo alle spalle un anno fiscale forte" ha dichiarato il ceo Oliver Blume. "Nel 2024 lanciamo un'offensiva di prodotti senza precedenti. Porteremo una varietà di emozionanti auto sportive sulle strade, che entusiasmeranno i nostri clienti in tutto il mondo. Questo ci darà slancio per gli anni a venire".

"La squadra Porsche può essere orgogliosa delle sue performance nel 2023. Nonostante tutte le sfide, abbiamo entusiasmato i nostri clienti con prodotti affascinanti in tutte le linee di veicoli", afferma Oliver Blume.

"Porsche ha convinto nel 2023: siamo resilienti, altamente redditizi anche in periodi volatili e finanziariamente solidi.

Inoltre, beneficiamo di una struttura di vendita ancora più bilanciata. Su questa base, nel 2024 stiamo ponendo le basi per un avvio vigoroso nel 2025. Il nostro focus rimane il successo aziendale sostenibile, dal quale traggono vantaggio i nostri clienti, dipendenti, la società e gli azionisti" ha aggiunto Lutz Meschke, direttore finanziario della Porsche.



