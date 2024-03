Tim gira improvvisamente in calo in Borsa dopo un avvio in netto rialzo dopo che la società, prima dell'apertura dei mercati, ha confermato le guidance e integrato la comunicazione che aveva dato giovedì scorso con i dati sul flusso di cassa atteso, precisando la strada che prenderà il debito partendo dal pro forma del 2024 a 7,5 miliardi.

A Piazza Affari il titolo cede il 7,7% a 0,20 euro, portandosi ai livelli di dicembre 2022.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA