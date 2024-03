Thales, alla Francia nuovo sistema di droni per caccia alle mine

Thales "ha consegnato alla Marina francese un sistema avanzatissimo per la caccia alle mine con droni subacquei".

La società spiega di aver sviluppato "in meno di sei mesi", nell'ambito del contratto 'Mmcm' (Maritime Mine Counter Measures), "per soddisfare le nuove esigenze di caccia alle mine con droni, richiesti dalla Marina francese", il nuovo sistema "e-Poc (expeditionary-Portable Operations Center), un sistema completo per la pianificazione, la gestione e l'analisi per la caccia alle mine con droni subacquei. Facilmente trasportabile e molto compatto", consente "di operare contemporaneamente su tre droni subacquei con un unico computer, da terra e da mare". L'e-Poc, che "nasce grazie al perfezionamento di strumentazioni già esistenti e operative all'interno della Marina militare francese, come M-Cube, MiMap, e dallo sviluppo di nuove soluzioni complementari", è stato "testato in mare e consegnato alla Marina francese".



