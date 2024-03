Stop al contante per i giochi online, contro il riciclaggio

Con il decreto legislativo di riordino dei giochi online "si mette definitivamente la parola fine all'utilizzo del contante per i giochi online". Lo sottolineano fonti di governo precisando che "chi vorrà ricaricare più di 100 euro cash dovrà necessariamente utilizzare strumenti elettronici di pagamento tracciabili e sicuri". Una misura, si evidenzia "importante nella lotta al riciclaggio di denaro su cui il governo Meloni è in prima linea sin dal suo insediamento".

Con riordino dei giochi concessioni a livelli di mercato

Il Consiglio dei ministri ha approvato definitivamente il decreto legislativo per il riordino del settore dei giochi online. Come spiegano fonti di governo, si tratta di un intervento per "razionalizzare e aggiornare il sistema dei giochi pubblici a distanza, aumentando il valore delle concessioni da assegnare portandole ai corretti livelli di mercato. Tutto il sistema viene regolato con norme più moderne e rigorose".

Leo, 'lotta a furbetti, aiuto a chi vuole pagare ma non può'. Più tempo per pagare i debiti con il fisco, fino a 120 rate

"Il governo continuerà a lottare contro i furbetti, mentre c'è tutta la volontà di aiutare chi vuole pagare ma è impossibilitato a saldare per intero il proprio debito con il fisco". Lo assicura il viceministro dell'Economia Maurizio Leo in una nota in cui annuncia l'ok del cdm ai decreti legislativi sulla riscossione e sui giochi. "Per questo aiuteremo i contribuenti aumentando la rateizzazione massima - aggiunge -, che passerà gradualmente da 72 a 120 rate".





Piani di rateizzazione più lunghi, dalle attuali 72 fino ad un massimo di 120 rate mensili, per saldare i debiti con il fisco.

Lo prevede la bozza del decreto legislativo per il riordino della riscossione atteso in Consiglio dei ministri.

Questa possibilità riguarda chi "documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà", con modalità diverse per somme superiori o inferiori a 120mila euro. Per chi invece si limita solo a dichiarare di essere in temporanea obiettiva difficoltà e deve fino a 120mila euro, le rate aumentano progressivamente ogni biennio fino ad arrivare ad un massimo di 108 rate mensili dal 2029.

Le nuove norme scattano dal 2025: alle richieste di rateizzazione presentate fino al 31 dicembre 2024, infatti, si precisa nella norma, continuano ad applicarsi le attuali disposizioni.

Sempre dal 2025 le cartelle non riscosse entro 5 anni saranno cancellate automaticamente. La bozza del decreto legislativo per il ricordino della riscossione introduce infatti il "discarico automatico" per le quote affidate all'Agenzia delle entrate-riscossione "non riscosse entro il 31 dicembre per quinto anno successivo".

L'Agenzia può anche procedere al "discarico anticipato" per le quote affidate dal 2025 per cui abbia rilevato "la chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale" o "l'assenza di beni del debitore suscettibili di poter essere aggrediti".

Ok del cdm al decreto riscossione, più veloce ed efficiente

"Sono già dieci i decreti di attuazione della riforma fiscale presentati in Cdm, dei quali otto approvati in via definitiva". Così il viceministro dell'Economia Maurizio Leo al termine del Cdm. "In particolare - spiega -, oggi il governo ha approvato in prima lettura il decreto sulla riscossione. Si tratta di un importante intervento su una materia complessa e delicata, che ha tre obiettivi: snellire l'attuale magazzino di debiti fiscali, attualmente a 1.200 miliardi; evitare che in futuro se ne crei un altro della medesima entità; rendere la riscossione più veloce ed efficiente, in linea con i principali Paesi europei".

Cartelle non riscosse stralciate automaticamente in 5 anni

Commissione per ridurre il magazzino del non riscosso

Una commissione ad hoc per trovare le soluzioni per ridurre il magazzino delle cartelle non riscosse. Lo prevede la bozza del decreto legislativo per il riordino della riscossione atteso oggi in Cdm. La commissione "procede all'analisi del magazzino" e successivamente relaziona al ministro dell'Economia "proponendogli le possibili soluzioni, da attuare con successivi provvedimenti legislativi, per conseguire il discarico di tutto o parte" del magazzino entro: il 31 dicembre 2025 per i carichi affidati dal 2000 al 2010, il 31 dicembre 2027 per quelli affidati dal 2011 al 2017 e il 31 dicembre 2031 per quelli dal 2028 al 2024.

