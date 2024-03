Safilo e Missoni rinnovano l'accordo di licenza

Safilo Group e Missoni annunciano il rinnovo del loro accordo di licenza globale per l'eyewear a marchio Missoni fino alla fine del 2029.

Dall'inizio della collaborazione nata nel 2020, Missoni rappresenta un marchio significativo nell'ambito dell'offerta fashion luxury donna di Safilo grazie a collezioni che si distinguono per l'uso innovativo degli iconici tessuti e colori della maison, conferendo un'identità unica. Questo stile riflette appieno l'autentico Dna del marchio Missoni, rendendo le collezioni eyewear immediatamente riconoscibili e uniche.

"Siamo molto orgogliosi di rinnovare la nostra partnership con Missoni. In solo 4 anni di collaborazione siamo riusciti a sviluppare in modo significativo la categoria eyewear, in particolar modo all'interno dei principali mercati europei e in Nord America. Il rinnovo ci offre quindi una nuova e stimolante opportunità per consolidare e ampliare la nostra presenza distributiva, continuando a lavorare in sinergia con il brand", afferma Angelo Trocchia, amministratore delegato del gruppo Safilo.

"Siamo lieti di annunciare il rinnovo della partnership con Safilo fino al 2029. La costruzione di relazioni solide e durature con i nostri partner è una priorità fondamentale, poiché ci consente di sviluppare progetti di qualità e di successo nel lungo periodo. Nel corso degli ultimi quattro anni, l'apporto significativo della categoria eyewear è stato uno dei fattori propulsivi della nostra crescita che beneficerà ulteriormente di questo sodalizio nel prossimo futuro", sostiene Livio Proli, amministratore delegato di Missoni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA