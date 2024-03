Milleri (Essilux), 'spingiamo su investimenti per l'innovazione'

Il 2023 "è stato soprattutto un anno di grandi investimenti che hanno dato vita alla più ricca pipeline di innovazioni mai realizzata".

Così Francesco Milleri e Paul Du Saillant, rispettivamente amministratore delegato e vice amministratore delegato di EssilorLuxottica, nella lettera agli azionisti contenuta nel 'documento di registrazione universale' per l'Amf, la Consob francese.

Nel solo anno scorso il gigante delle lenti e delle montature per occhiali ha investito più di 600 milioni in attività di ricerca e sviluppo, innovazione digitale e tecnologie smart, con diverse migliaia di persone in tutto il mondo coinvolte in questi settori. Oltre a ricordare i risultati del 2023, terzo anno consecutivo di crescita superiore al 7% per il gruppo, Milleri e Du Saillant si sono focalizzati sul futuro. "Abbiamo sviluppato nuove categorie di prodotto, aggiunto marchi al nostro portafoglio, migliorato le nostre capacità produttive e rafforzato la nostra presenza retail a livello globale, digitalizzando ulteriormente il nostro modello di business in ogni fase della catena del valore".

"Con iniziative coraggiose e trasformative siamo oggi al centro di diverse categorie, dal lusso al digitale fino al med- tech e oggi anche alle soluzioni acustiche", aggiungono nella lettera agli azionisti. "Stiamo diventando l'azienda che sognava il nostro fondatore" Leonardo Del Vecchio, "un catalizzatore di cambiamento e un faro di possibilità per l'intero settore", spiegano l'amministratore delegato e il vice amministratore delegato di EssilorLuxottica.

Analizzate anche le novità lanciate nel corso dell'anno, dalla divisione Helix a Nuance Audio, e i risultati raggiunti nel percorso di sostenibilità verso la carbon neutrality. "Fin dall' inizio del viaggio come EssilorLuxottica, il più importante fattore del nostro successo è stata la continua ricerca dell'eccellenza, il desiderio di migliorare il mondo che ci circonda, la voglia di creare nuove esperienze, esplorare nuovi modelli di business e aprire nuove opportunità per l'intero settore", concludono Milleri e Du Saillant.



