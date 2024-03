Pil quarto trimestre in Giappone +0,1%, evita la recessione tecnica

Gli investimenti aziendali superiori alle previsioni consentono all'economia giapponese di evitare la recessione nell'ultimo trimestre del 2023, malgrado la debolezza dei consumi.

Nella seconda lettura del Pil il dato mostra una crescita marginale dello 0,1% tra ottobre e dicembre, rispetto al meno 0,1% previsto - che aveva seguito una flessione dello 0,8% nel terzo trimestre; mentre su base tendenziale l'espansione è dello 0,4% dal -0,4% inizialmente stimato a metà febbraio. In questo modo il Paese del Sol Levante scongiura la recessione tecnica definita come la variazione negativa del Pil per due trimestri consecutivi. Nello specifico le spese in conto capitale sono aumentate del 2%, in confronto alla flessione dello 0,1% stimata, mentre i consumi privati, che compongono oltre la metà del prodotto interno lordo, rimangono deboli con un -0,3% e più marcati rispetto al -0,2%, a fronte delle pressioni inflative che continuano a pesare sulle famiglie.

Un altro fattore considerato critico dagli analisti è il ritmo di crescita dei salari, ancora in fase di definizione nelle tradizionali mediazioni di primavera, con l'avvio dell'anno fiscale. La sostenibilità della domanda interna è fondamentale per raggiungere l'obiettivo della Banca del Giappone di un'inflazione al 2% in previsione di un allontanamento dalla politica monetaria ultra-espansiva e l'auspicato stop ai tassi di interesse negativi.



