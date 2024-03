La riunione del cda di Tim richiesta dall'ad Pietro Labriola è in corso. Il manager ha presentato alla comunità finanziaria il suo nuovo piano industriale ma il nodo del debito non è stato compreso e ha dato il via a un crollo in Borsa del titolo. Ora il manager vuole confrontarsi con il cda per valutare possibili integrazioni alle comunicazione fornite al mercato in occasione del Capital Market Day.



