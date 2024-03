La controllata di Enel E-distribuzione ha firmato un accordo con A2A per la cessione a quest'ultima del 90% del capitale sociale di una newco nella quale saranno conferite le attività di distribuzione elettrica in alcuni Comuni delle province di Milano e Brescia.

Lo annuncia una nota in cui si specifica che l'accordo prevede il riconoscimento, da parte di A2A, di un corrispettivo pari a circa 1,2 miliardi di euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA