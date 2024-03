"Per l'Ilva ci sono cinque multinazionali interessate". Lo ha detto il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso oggi a Genova per incontrare i lavoratori e i sindacati dell'ex Ilva. Il ministro ha detto che "qualunque investitore entrerà verrà applicata la norma del golden power, la procedura per cui il governo può porre dei divieti o prescrizioni per garantire il livello produttivo e gli investimenti".



