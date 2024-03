Tim riparte in Borsa, dopo il tonfo della vigilia, da 0,21 euro in rialzo dell'1,18 per cento.

Ieri il titolo ha registrato un vero tonfo in Borsa con i dubbi degli investitori sulle possibilità che il gruppo ha di raggiungere gli obiettivi del nuovo piano. A Piazza Affari il

titolo ha chiuso pesante con un calo del 23,8% sui livelli di dicembre 2022.

